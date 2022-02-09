Tom Cruise, Görevimiz Tehlike’ye veda ediyor

Variety'nin haberine göre; Görevimiz Tehlike 7 ve 8'in çekimleri sürerken film ekibine yakın bir kaynak, Tom Cruise'un seriden ayrılabileceğini söyledi. Ünlü oyuncunun son defa yedinci ve sekizinci filmler için kamera karşısına geçeceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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1996’da görevi devraldığından beri Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Görevimiz Tehlike serisinde başrolde yer alıyor. Bu süre boyunca Ethan Hunt karakteriyle binalardan atladı, uçakların dışına asıldı ve motosikletle uçurumdan aşağı atladı. Ancak son zamanlarda aktörün artık bu rolü bırakacağı konuşuluyor.

Variety’nin haberine göre; film ekibine yakın kaynaklar serinin Cruise olmadan da devam edebileceğini söylüyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok.

COVID NEDENİYLE REKOR MASRAF

Görevimiz Tehlike 7’nin, 14 Temmuz 2023’te ve Görevimiz Tehlike 8’in de 28 Haziran 2024’te vizyona girmesi bekleniyor. Görevimiz Tehlike 7’nin kritik bir uçurum sahnesiyle biteceği ve iki filmin birbirini izlediği için yazar-yönetmen Christopher McQuarrie, filmlerin sorunsuz bir şekilde birbirine uyduğundan emin olmak istiyor.

Cruise’un ikonikleşmiş rolünden ayrılacağı ile ilgili haberler tam da yedinci filmin 300 milyon dolara mâl olduğuna dair haberlerden sonra geliyor. Film, Covid-19 salgını içerisinde çekildiği için hem masrafları artmış hem de yedi kez başlayıp durmak zorunda kalmıştı.

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