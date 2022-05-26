Tom Cruise’dan samimi açıklamalar: “Hiç boş günüm yok, çok şanslıyım”

Tom Cruise, Hollywood'daki yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca hiç izin almadığını söylüyor. 59 yaşındaki oyuncu, hayatını film setlerinde geçirdiği için kendini şanslı hissettiğini belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Görevimiz Tehlike ve Top Gun: Maverick gibi filmlerin çekimleri devam ederken kariyeri ile ilgili samimi açıklamalar yapıyor. Cruise, 40 yıllık kariyerini işine olan sevgisine borçlu olduğunu anlatıyor:

“İzin günlerim yok. Bak, şanslıyım. Hayatımı film setlerinde ve dünyayı dolaşarak geçirdim, hep yapmak istediğim buydu. Yani bu benim için bir iş değil; bir rüyayı yaşıyorum.”

Tom Cruise’un 2014’te Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) ve 2017’de Barry Seal: Kaçakçı (American Made) çekimlerinde birlikte çalıştığı yönetmen Doug Liman’ın yakın tarihli bir anekdotuyla da paralel. Liman, Deadline’a şunları söyledi: “Barry Seal’i yaptığımızda Tom’la yaşadım. Tom’la çalıştığınızda, bu haftada yedi gün yapılan bir iştir. Ne kadar sıkı bir çalışan olursanız olun ve ben kendimi öyle görüyorum, Tom’la karşılaştırıldığında bu bir hiç oluyor.”

Liman, daha sonra ünlü oyuncunun fiziğini korumak için de çok dikkat ettiğini söyledi: “40 veya 50 gün çalıştıktan sonra, Cruise’a doğum gününü uzun bir hafta sonu ile kutlamak isteyip istemediğini sorduk. Ancak çalışkan aktör, planlamakta zorlandığımız bir havacılık toplantısı için mükemmel bir zaman olacağını söyledi. ‘Çok yorgunum ve doğum gününde sekiz saatlik bir toplantı mı yapmak istiyorsun?’ dedim, ‘Evet, doğum günümde bunu istiyorum. Bir film yapmak istiyorum. Bu en iyi doğum günü hediyesi’ diye yanıt verdi.”

Liman, Cruise’un formdaki fiziğini korumak için pasta yemediğini de belirtti.

Cruise’un iş ahlakı ve işine olan bağlılığı, oyuncu ve yapımcının tek başına “Mission: Impossible” serisiyle dünya çapında 2,8 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek dünyanın en zengin aktörlerinden biri olmasını sağlıyor.

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