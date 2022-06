Tom Cruise’lu “Top Gun: Maverick” rekora doymuyor

Ünlü oyuncu Tom Cruise'un merakla beklenen devam filmi "Top Gun: Maverick", bu hafta sonu 16 milyar TL'yi (1 milyar Dolar) aşarak küresel gişede etkileyici bir dönüm noktasına daha ulaştı.

Haziran ayında vizyona giren “Top Gun: Maverick”, küresel gişede kırdığı rekorla, Tom Cruise’un kariyerinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

Daily Mail’in haberine göre, 1986 tarihli “Top Gun”ın devamı olan “Top Gun: Maverick”, 59 yaşındaki aktörün en başarılı filmi olmasının yanı sıra, sinemalarda gösterime girip sadece 31 gün sonra bu nadir kritere ulaşan 2022’nin ilk filmi oldu.



Bu bilet satışlarıyla film, Marvel’ın süper kahraman filmi “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”ı (943 milyon Dolar), küresel gişede yılın en yüksek hasılat yapan filmi olarak tahttan indirdi.

COVID-19 NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Film, Covid-19 salgınının, ABD’deki tüm sinema salonlarının çoğunu 15 ay boyunca kapattıktan sonra geleneksel gişe rakamlarını etkili bir şekilde bozduğu için özellikle muazzam bir başarı olarak görülüyor.

“Top Gun: Maverick”in aslında Haziran 2020’de sinemalara girmesi bekleniyordu, ancak yapım şirketi Paramount pandeminin etkileri dinene kadar filmi yayınlamamaya karar verdi. Bu da şu anki gişe başarısıyla karşılaştırılınca açıkça karşılığını veren bir hamle olarak öne çıktı.

