Tom Cruise’un eski menajeri, ünlü oyuncuyla ilgili şaşırtan iddialarda bulundu: ‘O dış görünüşüne takıntılı ve …’

Hollywood'un yıldız isimlerinden Tom Cruise'un 18 yaşındayken menajerliğini yapan Eileen Berlin, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Hollywood’un yıldız ismi Tom Cruise, bu yıl temmuz ayında 60’ıncı yaşını kutlamaya hazırlanırken, eski menajeri Eileen Berlin, ünlü oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Berlin, 18 yaşında Cruise’un menajeri olarak çalışmaya başladığını belirtirken, ünlü ismin o dönem yaşadığı travmaları anlattı. Cruise’un küçük yaşta babasının zorbalığına maruz kaldığını belirtirken, babasının Cruise’un bir doğum gününde öfke nöbeti geçirdiğini ve o zamanlar çok genç olan oyuncunun suratına doğum günü hediyesi fırlattığını anlattı.

Berlin, Cruise’un kendisine 1983’teki Risky Business’taki rolü için 11 talep listesi yazması emrettiğini söyledi. Berlin, bu hareketin daha o dönemden ünlü oyuncunun kişiliği hakkında ipuçları taşıdığını vurguladı.

‘GENÇKEN ÇOK ÖZ GÜVENSİZDİ’

Hollywood yıldızının genç yaşından itibaren ‘dış görünüşüne takıntılı’ olduğunu aktaran Berlin, ‘Cruise, başlarda görünüşü konusunda o kadar öz güvensizdi ki, yetişkinliğinde estetik yaptırdığı iddialarının ortaya çıkması şaşırtıcı değil.” dedi. Oyuncusunun eski menajeri Cruise’un fotoğraf çekimlerinden önce tüm gün poz denemeleri yaptığını da öne sürdü.

Berlin, Cruise’un beş parasız, işsiz bir aktörken ona bir ev verdiğini söyledi. Berlin, Cruise ile ilgili ‘Kötülük, kibir, hayal kırıklığı ve çekici bir hüzün’ onun tüm bu ruh hallerini gördüm” dedi.

‘ZORBA VE KORKAK’

Berlin, “Cruise’un annesi Mary Lee, babası Thomas Cruise Mapother III’ten ayrıldığında sadece 14 yaşındaydı.”2006’da verdiği bir röportajda Cruise, Mapother’ın ‘zorba ve korkak’ olduğunu söylemiş ve “O, bir şeyler ters giderse sizi tekmeleyecek türden bir insandı. Hayatımda harika bir ders oldu benim için” ifadelerinde bulunmuştu.

Cruise, kısa bir süre Ohio’daki bir Roma Katolik seminerinde rahip olmak için okudu, ancak iddiaya göre, diğer öğrencilerle birlikte personel içki dolabından çaldığı içkilerden sonra okuldan kovuldu.

İki yıl sonra annesi yeniden evlendi ve üç kız kardeşi ve yeni üvey babaları Jack South ile New Jersey’e yerleşti ve burada yeni kariyer hayalini başlatan ‘Guys and Dolls’ isimli lise yapımında rol aldı.

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