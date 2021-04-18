Tom Felton’dan beyazperdedeki annesine veda

16 Nisan 2021’de, oyuncu Helen McCrory henüz 52 yaşındayken kanserden hayatını kaybetti. McCrory'nin oyuncu eşi Damian Lewis Twitter’da eşinin ölümünü duyururken hayranları ve pek çok oyuncu arkadaşı haberle sarsıldı.

Skyfall, Fantastic Mr. Fox gibi yapımlarla beryazperdede yer alan McCrory özellikle Peaky Blinders ve Harry Potter'daki performanslarıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazandı.

Harry Potter serisi boyunca Draco Malfoy'un annesi Narcissa Malfoy'u canlandıran McCrory'nin ölümü Tom Felton'ı da derinden sarstı.

Oyuncu Instagram profilinden duygu yüklü bir paylaşım yaptı: “Bu kadar aniden veda etmek çok üzücü. Ona asla söyleme şansım olmadı ama o, beni hem ekranda hem de ekran dışında bir insan olarak şekillendirdi” diyen Felton, McCrory'i jilet kadar keskin zekalı, kibar ve sıcak yürekli olarak tanımlarken “Geleceği aydınlattığın ve ihtiyacım olduğunda elimi tuttuğun için teşekkür ederim xx” yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Tom Felton (@t22felton)’in paylaştığı bir gönderi