Tom Felton’dan samimi itiraf: “Draco Malfoy aşk hayatımı etkiledi”

Harry Potter serisinin kötü karakterlerinden Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton, samimi itiraflarda bulundu. Felton, serideki rolünün ona hiçbir iyiliği olmadığını söyledi: "Boyalı saçlarla dolaşıyordum ve kötü bir büyücüyü oynuyordum. Güzel değildi."

Sozcu.com.tr

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Harry Potter serisinin ünlü karakterlerinden Draco Malfoy, sarı saçları, soluk yüzü ve sinsi davranışlarıyla serinin belki de en antipatik isimlerinden biriydi.

Malfoy’u canlandıran Tom Felton, izleyenlerden nefret toplarken aslında ne kadar başarılı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Ancak Felton, Harry Potter karakterinin okuldaki flört hayatını etkilediğini açıkladı.

Slytherin’in Draco Lucius Malfoy rolünü oynayan 34 yaşındaki oyuncu, karakterinin okulda kızlarla olan ilişkilerine hiçbir yararı olmadığını söyledi.

Felton, The Guardian’a yeni bir röportajda “Boyalı saçlarla dolaşıyordum ve kötü bir büyücüyü oynuyordum. Güzel değildi.”

ONUN İLK AŞKIYDI

Felton, JK Rowling’in yazdığı romanlardan uyarlanan sekiz Harry Potter filminin hepsinde rol aldı. Seride onunla birlikte rol alan diğer başrol oyuncuları Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint’ti.

Bu yılın başlarında, Hermione Granger rolünü oynayan Watson, Hogwarts’a Dönüş isimli Harry Potter’ın 20. yıl özel buluşmasında, rol arkadaşı Felton’ın ilk aşkı olduğunu bahsetti:

“Ders verdiğimiz odaya girdim. Verilen görev, tanrının neye benzediğini düşündüğümüzü çizmekti ve Tom bir kaykay üzerinde şapkalı bir kız çizmişti. Ve nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum; ona aşık oldum.”

Felton ise Watson için, şunları söyledi: “Ona karşı çok korumacı oldum. Evet, ona karşı her zaman bir zaafım oldu ve bu bugün de devam ediyor.”

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