Tom Hanks: Sinemada değişim şart

25 Aralık’ta ‘News of The World’ filmiye izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Tom Hanks, Collider’a verdiği röportaj ile sinemaların ve film izleme geleneği hakkında konuştu.

64 yaşında oyuncu “Los Angeles’ta bile film izlemeye gitmek biraz zor, değil mi? Araba sürmeniz, park etmeniz, belirli bir zaman içerisinde orada olmanız gerek. Arclight’ı seviyorum. Bir tane Hollywood’da var ve yaşadığım yerde kapanan bir tane daha var. Bilet fiyatı 27 dolar olan bir sinema salonu vardı. Sırada bekleyeceğiniz bir snack bar bile yoktu ve 27 dolar ödemek zorundaydınız. Birine sipariş vermek zorundaydınız. Yani benim gibi Rocketman’i izlerken biri geliyor ve diyor ki ‘Nachos’unuza daha fazla peynir getirmemi ister misiniz?’ Ben ise ‘Hayır dostum, teşekkür ederim. Filmi izlemeye çalışıyorum, buna 27 dolar verdim.’ diyordum. Film gösterimlerinin insanların film izleme isteği çerçevesinde yaşanabilen bir gerçekliği vardır” ifadelerini kullandı.

Hanks sözlerini, “Şimdi bulunduğum New York, filmleri en kolay şekilde izleyebileceğiniz şehir. Bir filme gitme kararı aldığınızda yarım saat sonra salondasınızdır. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Salonlar açık olduğu zaman, birçok seçeneği değerlendirebileceğiniz şekilde yeterli sayıdaydı. Şimdiyse tabii dijital platformlar sayesinde ne zaman istersek koltuğumuzdayken filmlere ulaşabilme imkanımız var. Sinema salonları var olmaya devam edecek mi? Evet devam edecekler. Bence salonlar açıldıklarında hangi filmleri oynatacakları konusunda daha özgür seçim yapacaklar. Her şeyi çok bildiğimden değil, ama olay buraya geldiğinde gişe rekortmeni filmler sinemalara hakim olacak” diyerek sürdürdü.