Tom Hanks’in titreyen eli hayranlarını korkuttu
Hollywood yıldızı Tom Hanks, son filmi "Elvis"i tanıtırken kolunun titremesini kontrol altına almakta zorlandığı için hayranları arasında endişeye yol açtı.
ABD’li ünlü aktör Tom Hanks, şu aralar, Elvis Presley’in hayatını anlatan biyografik bir filmin tanıtım turları için sık sık kamera önünde görülüyor.
Daily Mail’in haberine göre, “Elvis” filminde ünlü şarkıcı Presley’in menajerini canlandıran Hanks, filmin Avustralya prömiyerinin bir ayağında eli titrerken görüldü.
65 yaşındaki aktör, sahnedeyken sol elini mikrofonun altına, sağ elinin altına yerleştirerek titremesini kontrol etmeye çalıştı. Hanks, el değiştirmeye çalışıyormuş gibi görünürken seyirciler ise bu durumu fark etmediler.
“Elvis” filminin yönetmeni Baz Luhrmann, geçen ay Cannes Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinin ardından filmin 23 Haziran'da Avustralya'da vizyona gireceğini duyurdu.