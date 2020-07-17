Tom Hanks’in yeni filmi Greyhound, açılış rekoru kırdı
Başarılı oyuncu Tom Hanks, geçen hafta yeni filmi Greyhound’un, dijital platformda gösterime girmesini onaylamadığını açıklamıştı. Hanks’e göre film, sinema için özel olarak tasarlanmıştı.
10 Temmuz’da Apple TV+’ta izleyicilerle buluşan Greyhound, rekor bir açılışa imza attı. Film, Apple TV+’ın bugüne kadar gösterime giren tüm film ve dizilerden daha fazla izleyici sayısına ulaştı. Diğer yandan filmi izleyenlerin yüzde 30’unun ilk kez üye olarak platforma giriş yaptığı açıklandı.