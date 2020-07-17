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Tom Hanks’in yeni filmi Greyhound, açılış rekoru kırdı
Tom Hanks’in yeni filmi Greyhound, açılış rekoru kırdı
Corona virüsü nedeniyle sinemalarda gösterime giremeyen Tom Hanks'in başrolünü üstlendiği Greyhound, Apple TV+ platformunda rekor bir açılışa imza attı.
Kültür Sanat 17 Temmuz 2020 - 14:21

Başarılı oyuncu Tom Hanks, geçen hafta yeni filmi Greyhound’un, dijital platformda gösterime girmesini onaylamadığını açıklamıştı. Hanks’e göre film, sinema için özel olarak tasarlanmıştı.

10 Temmuz’da Apple TV+’ta izleyicilerle buluşan Greyhound, rekor bir açılışa imza attı. Film, Apple TV+’ın bugüne kadar gösterime giren tüm film ve dizilerden daha fazla izleyici sayısına ulaştı. Diğer yandan filmi izleyenlerin yüzde 30’unun ilk kez üye olarak platforma giriş yaptığı açıklandı.

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