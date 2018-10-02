Tom Hardy kızgın! ‘Venom’da bazı sahneler silinmiş’

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Tom Hardy, önümüzdeki Cuma günü vizyona girecek olan Venom’da 30 dakikaya yakın sahnenin silindiğini belirterek, “Filmde en sevdiğim sahne sizin göremeyeceğiniz bir sahne çünkü filmden silindi. Yaklaşık 30 ile 40 dakikalık sahne filmden silindi. Hepsi! Çılgın kukla sahneleri, kara mizah sahneleri… Ne demek istediğimi anlıyor musun? Filmde olmayacaklar” dedi.

Hardy’nin iddialarına ise filmin yönetmeni Ruben Fleisher’den geldi. Yönetmen ile yapımcı Matt Tolmach, Hardy’nin bahsettiği sahnelerin silinmediğini açıkladı.

Venom, 1 saat 52 dakikalık bir uzunlukla vizyona girecek.