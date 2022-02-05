Tom Holland’dan Örümcek Adam itirafı: “Keşke daha önce onunla konuşsaydım”

Tom Holland, MCU'nun Spider-Man rolünü üstlenmeden önce önceki daha önceki Örümcek Adam oyuncusu Andrew Garfield ile konuşmadığı için pişman olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) ile yeniden Örümcek Adam kostümünü giyen Tom Holland canlandırdığı karakterle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Pandemi döneminde önemli bir gişe hasılatı elde eden Spider-Man: No Way Home’da başrolü Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Willem Dafoe gibi isimlerle paylaşan Holland, rolü kabul ettiği dönemdeki pişmanlığını dile getirdi.

Tom Holland, Marvel Sinema Evreni’nde Spider-Man rolünü üstlenmeden önceki Spider-Man oyuncusu Andrew Garfield ile konuşmadığı için pişman olduğunu açıkladı. Holland, ilk çıkışını 2015 yapımı Captain America: Civil War’da ikonik kahramanla yapmıştı. Yıldız, o zamandan beri üç solo film de dahil olmak üzere beş filmde de kırmızı kostümü giyerek aynı karakteri canlandırdı.

Spider-Man: No Way Home hakkında konuşan Holland, rolü üstlenmeden önce Garfield’ın onayını almadığı için pişman olduğunu açıkladı. Holland, Garfield’ın rolünün son bulmasından nasıl kalbinin kırılmış olabileceğini hayal edebildiğini, onunla konuşmadığı ve Marvel Sinema Evreni’ne katılarak yarattığı değişiklikten pişman olduğunu belirtti.

“Şimdi geriye dönüp baktığımda daha net görüyorum ve biraz da pişmanlık hissediyorum. Örümcek Adam’ı devraldığımda Garfield’ı hiç aramadım. Biri bana ikinci filmimden sonra işimin bittiğini ve rolü diğer çocuğun devraldığını söyleseydi, kalbim kırılırdı. Geriye dönüp baktığımda, keşke onunla aramı düzeltme şansım olsaydı diye düşünüyorum; ama bu film bizim fırsatımız oldu.”

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