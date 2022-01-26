Tom Odell, İstanbul’a geliyor

Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında 1 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Billboard dergisinin müziğini; ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin’ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak.

Türkiye’de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında Epifoni organizasyonu ile İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

‘Another Love ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı. Odell, geçen yıl son albümü ‘Monsters’ı yayınladı. (DHA)

