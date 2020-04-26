Tom Payne yeni Wolverine olmaya aday

Marvel Stüdyoları tarafından çekilecek olan yeni Wolverine'e aday çıktı. The Walking Dead’in yıldızı Tom Payne rolü canlandırmak istediğini açıkladı. 37 yaşındaki oyuncu Wolverine'i canlandırırsa çok mutlu olacağını ifade etti ve şöyle dedi: “Bunu daha önce de söyledim ama ben boy açısından daha uygun bir Wolverine olabilirim. Daha ufak tefek biri olduğum için diyorum.”

Wolverine'i beyazperdeye taşıyan Hugh Jackman'ın boyu 1,88’di. Ancak bu karakter orijinal çizgi romanlarda 1.60 olarak yer alıyordu.