Tony Allen İstanbul’a geliyor

Kendine özgü davul stiliyle 50 senedir birçok jenerasyonu etkilemiş, geleneksel Afrika müziğinin caz ve funk türlerinin bir araya geldiği Afro-beat akımının kurucularından Tony Allen, “Garanti Caz Yeşili” konserleri kapsamında “A Tribute to Art Blakey And The Jazz Messengers” projesi ile 28 Şubat Perşembe Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

‘ALLEN OLMASAYDI AFRO-BEAT OLMAZDI’

Afro-beat'in ayırt edici davul ritimlerine imza atmış Nijerya asıllı Tony Allen, Fela Kuti & Africa 70'in orijinal üyelerinden. Elektronik, dub, R&B ve rap'i “afrofunk” tarzı altında harmanladığı kendine has çok yönlü üretimlerinin yanı sıra; King Sunny Ade'den Damon Albarn'a, Theo Parrish'ten Oumou Sangare'ye birçok önemli müzisyenle de ortak çalışmalar yaptı. Tony Allen 2017'de, bir çocukluk hayalini gerçekleştirerek en büyük ilham kaynaklarından biri olan bebop'ın Afrikalı ustalarından Art Blakey'e övgü niteliği taşıyan kısaçaları “A Tribute to Art Blakey And The Jazz Messengers”ı Blue Note etiketiyle yayımladı. Caz ve afrobeat'in başarıyla bir araya geldiği albüm “The Source”, bu kısaçaları takiben dinleyiciyle buluştu. Fela Kuti'nin “Tony Allen olmasaydı, Afro-beat olmazdı” dediği Allen, tarihin son 100 yıl içerisindeki en önemli müzisyenlerinden.