“Top Gun: Maverick” filminin yapım şirketine telif nedeniyle dava

Dünyaca ünlü yapım şirketi Paramount Studios, ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı "Top Gun: Maverick" filminin telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Pazartesi günü ABD’deki Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne yapılan bir şikayette, İsrailli yazar Ehud Yonay’ın 1983 tarihli “Top Guns” eserinin varisleri, film dağıtım şirketinin yakın zamanda yayınlanan devam filmi “Top Gun: Maverick”ten doğan telif haklarını almadıklarını belirtti.

CNN’in haberine göre, Shosh ve Yuval Yonay, Paramount Studios’a fesih bildirimi gönderdiklerini iddia ediyor.

Varislerin bildirdiğine göre, “Top Gun: Maverick”in gösterime girdiği tarihte stüdyonun kaynak materyal üzerindeki haklarının tarihi sona ermişti.

İddiaları kabul etmeyen yapım şirketi ise CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu iddialar temelsizdir ve kendimizi şiddetle savunacağız” dedi.

Önceki filmde olduğu gibi yine Tom Cruise’un başrolde olduğu film, başlangıçta Temmuz 2019’da gösterime girecekti, ancak çok sayıda gecikmeyle karşı karşıya kaldı ve şu an gişe rekorları kırmaya devam ediyor.

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