Topkapı Sarayı’nda heyecanlandıran keşif

Topkapı Sarayı ve çevresi, Roma dönemine ait manastır, kilise, sarnıç ve benzeri birçok esere ev sahipliği yapıyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, bilim ve koruma kurulu kararları çerçevesinde Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yürütülen yeraltı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen arkeolojik bir galeriye ulaşıldı.

Saray'ın 1. avlusunda Roma dönemine ait olduğu düşünülen galeri üç bölümden oluşuyor. Galerinin, yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan sarnıç olduğu tahmin ediliyor. Sarayın ziyaret alanını genişletme projesi kapsamında rastlanılan kalıntıya ilişkin inceleme ve araştırma çalışmaları ise devam ediyor.



PEYZAJ ÇALIŞMALARI SIRASINDA BULUNDU

Buluntu hakkında bilgi veren İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Buradaki çalışmalar Milli Saraylar İdaresi Bilim ve Değerlendirme Kurulu çerçevesinde Topkapı Sarayı'nın henüz ziyarete açılmayan alt kısımlardaki alanlarda bir peyzaj çalışması sırasında yapılan yer üstü ve yeraltı araştırmalar kapsamında bulundu.

Burası Bab-ı Hümayun'dan girişte, sağ tarafa çizme kapısı diye adlandırılan kapıdan döndüğümüzde alt kısımda kalan bir galeri. Bu galerinin hemen üzerinde daha önceki yıllarda tespit edilen bir sarnıç var. Bu içinde bulunduğumuz galeri ise arkadaşlarımızın yaptığı yeraltı araştırmaları kapsamında yeni bulundu” ifadelerini kullandı.





“ARKEOLOJİK KAZI YAPILABİLİR”

Peyzaj çalışmalarını tamamladığında ziyarete açılacağını söyleyen Çapoğlu şöyle konuştu:

“Direkt olarak sarnıç olduğunu ifade edemeyiz. Ama sarnıca bağlı alt yollar, galeriler veya burada bir başka yapının altındaki bir galeri olabilir.

Bu konudaki araştırma çalışmaları devam etmektedir. Biz buradaki toprak örtüyü kaldırdık. Burada elde ettiğimiz verileri bilim ve değerlendirme kuruluna sunacağız orada yeni bir karar alınması durumunda uzman arkeologlar yönetiminde burada arkeolojik bir kazı yapılabilir.

Henüz hiç ziyarete açılmamış alanların peyzaj çalışmasını yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarını tamamladığımızda ziyaretçilerin de içine güvenli bir şekilde girebileceği şartları oluşturmak istiyoruz. Yapıya baktığımızda Roma dönemine ait arkeolojik bir buluntu olduğunu ifade edebiliyoruz.”

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