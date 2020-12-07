Topkapı Sarayı’nda sıvanın altından 500 yıllık süsleme çıktı

Beton sıva altından çıkan bezemenin, Kanuni Sultan Süleyman döneminde eserler veren, sarayın baş nakkaşı ve saz yolu üslûbunun ilk temsilcisi Şahkulu’na veya onun yetiştirdiği ustalara ait olduğu düşünülüyor.

Hırka-i Saadet Dairesi ile Revan Köşkü’nün arasında kalan avluyu örten tonozlu tavanda sıva dökülmesi sonucu, beton sıva altından çıkan bezemenin üslup, büyüklük ve renk çeşitliliği açısından saz yolu tekniğinin günümüze ulaşan en etkili örneği olduğu varsayılıyor.

MÜDAHALE PLANI

Milli Saraylar İdaresi Bilim Kurulu, 500 yıllık saz yolu bezemesine ilişkin müdahale planı oluşturdu. Uygulama kapsamında Horasan sıva üzerine işlenen bezeme, özgün haliyle korunacak.

Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanı Cem Eriş, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Bulunduğumuz mekan Hırka-i Saadet Dairesi ile Revan Köşkü arasındaki koridor, tonozlu mekan. Bu mekanda kalemkar arkadaşlarımız 19. yüzyıl bezemeleri ile ilgili çalışmalar yaparken, Hırka-i Saadetin revak kemerlerinin arasındaki taş yüzeylerde, sıva altında birtakım renkli bezemelere rastlıyorlar. Oradaki çatlaklarda onarım yaparken. Biraz daha genişletip yaptığımız raspalar sonucunda, altta çok farklı bir kalem işi bezemeye ulaştık.

* Topkapı Sarayının başka bir yerinde bu detayda, bu nitelikte göremeyeceğimiz sıva üzeri kalem işi çalışmalar bunlar. Saz yolu üslubu olarak tabir ediliyor. 16. yüzyıla tarihlendiriliyor. Has odanın Fatih döneminden sonra, Yavuz Sultan Selim döneminde Hırka-i Saadetin İstanbul’a getirilmesiyle beraber, burası o şekilde kullanılmaya başlıyor ve buradaki revakların üzerinde de daha sonra 16. yüzyılda, kanuni döneminde saray nakkaşhanesinin ustaları tarafından ki şah kulu diye tabir edilir.

* Bunu ilk getiren, Osmanlı mimarisine katan o ve ekibi tarafından yapıldığını tahmin ettiğimiz bir bezeme. Ejjder, simurg, mitolojik birtakım hayvanlar, bitkisel motifler burada çok zengin bir renk skalası halinde yüzeye nakşedilmiş.

“İLK KEZ BURADA RASTLADIK”

* Daha sonra anlıyoruz ki, tabii ki has odadan sonra Revan Köşkü 1635’te yapıldığı için, bu mekanda bir koridor oluşunca ve bunun üzeri bir tonozla kaplanınca, buranın üzeri örtülmüş. Tahmin ediyoruz birkaç asırdır bunu kimse görmedi. Şimdi biz bunu ortaya çıkarttık. Bu bizi heyecanlandırıyor. Sıva üzeri nakış ve renkli bezeme olarak ilk kez burada rastlıyoruz. (DHA)