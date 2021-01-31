Topladığı antika eşyalar panik atağına şifa oldu

Konya Akşehir'de 54 yıldır terzilik yapan Celal Uçar (74), 10 yıl önce psikolojik sebeplerle yakalandığı panik atak rahatsızlığı için tedavi görmeye başladı. Uçar, Afyonkarahisar'da bir doktorun hobi edinmesi tavsiyesi üzerine antika eşyalar toplamaya başladı. Antika eşyaların kendisine iyi geldiğini fark eden Uçar, terzi atölyesini adeta bir antika müzesine dönüştürdü.

ESERLERE SAHİP ÇIKILMALI

Uçar, “Antika eşyaların bana gerçekten iyi geldiğini hissetmeye başlayınca antika toplamaya devam ettim. Şu an terzilik işinden daha çok antika eşya toplamaya çalışıyorum. 10 yıldır burada antika eserleri sergiliyorum. Selçuk Üniversitesi'nden hocalar sık sık ziyaretime geldi. Siyasiler geldi, bakanlar hatta başbakanlar bile geldi. Buradaki eserlere sahip çıkılması lazım” dedi.

DÜKKANDA YOK YOK

Antika koleksiyonunda birçok antika eşyanın olduğunu belirten Uçar, “Çocuklarına geçmişle ilgili hatıra bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Koleksiyonumda tespihler, kılıçlar, tüfekler, yemek takımları, bakır leğenler, heybeler, halılar, kilimler, cezveler, ibrikler, semaverler ve radyolar var. Hiç kimsenin kültüründen kopmasını, unutmasını istemem. Eski eşyaları toplama işini sevgiyle yaptım ve hâlâ yapıyorum. Bu, sevgiyle alakalı bir durum ve bu eşyaların içinde çok mutlu oluyorum. İnsanlar mutlaka evlerinde bir antika köşesi yapsın” şeklinde konuştu.