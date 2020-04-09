Toplumsal Tarih dergisinin yeni sayısı online formatta ve ücretsiz

Corona virüsü salgını nedeniyle yeni sayısını ücretsiz ve online şekilde okuyuculara açan dergilerden birisi de Toplumsal Tarih oldu. Derginin bu sayısında TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının kapak konusu yapıldı. Yeni sayıda salgın hastalıklar hakkında yazılar da yer alıyor.

Tarih Vakfı'ndan yapılan açıklamada gelecek aydan itibaren derginin e-dergi olarak da satışa sunulmasının planlandığı, PDF ve EPUB formatlarında sunulan açık erişimin ise yalnızca 316'ıncı sayıya mahsus olduğu belirtildi.

İLERİDE ÖZEL BASIMI YAPILABİLİR

Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'ın imzasıyla yayımlanan açıklama metni şöyle:



“Türkiye'de ölümlü olaylar yaşanmadan önce, erken davranmış, tedbiren ve sorumluluklarımız gereği Tarih Vakfı etkinliklerimizin tamamını iptal etmiştik. Ayrıca aynı şekilde hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlıklarını korumak amacıyla arşiv ve kütüphanemiz dahil Vakfımızı da kapatmıştık. Hem ülkemiz hem de dünya gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Bugüne kadar gördüklerimiz ve yaşadıklarımız yetmemiş anlaşılan, bunları da göreceğimiz varmış, diyelim. Bugünleri en az hasarla atlatmayı umalım ve dileyelim. Bu süreçte yürütülebilecek işleri evden yürütmeye devam ettik. Böylece Toplumsal Tarih dergimiz her zamanki gibi hazırlandı. Yaşadığımız bu zor süreçte basılması mümkün olmakla birlikte, dağıtılması hem fiili olarak hem de dağıtım olanakları nedeniyle ciddi bir insanî risk taşıyor.

Eğer ileride uygun imkân ve fırsat olursa bu sayının yalnızca abonelerimize ve Tarih Dostlarımıza özel basımını da yapmayı amaçlıyoruz.”