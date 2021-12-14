Toskana haritaları 20 yıl sonra ilk kez sergileniyor

Rönesans döneminde Toskana'yı tasvir eden haritalar, 20 yılı aşkın bir süredir halktan gizlendikten sonra, Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde yeniden sergileniyor.

Sozcu.com.tr

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Haritacı Stefano Bonsignori tarafından tasarlanan ve Ludovico Buti tarafından boyanan haritalarda isimler altınla yazılmış ve 1.200’den fazla şehir ile kasaba yer alıyor.

Haritalar, Toskana’nın ilk büyük ölçekli temsili ve müzenin, İtalyan yönetmen Dario Argento’nun 1996 tarihli filmi Stendhal Sendromu’nun bir sahnesini çektiği coğrafi haritalar salonunda sergileniyor. Bir duvar Floransa bölgesinin haritasını, bir diğeri Siena’yı tasvir ediyor. Üçüncü bir duvar ise Toskana kıyılarındaki Elba Adası’nın bir haritasına sahip.

Oda ayrıca, ziyaretçilerin Palazzo Vecchio ve Santa Croce ve San Miniato al Monte bazilikaları da dahil olmak üzere günümüz Floransa manzarasını kuşbakışı görebilecekleri büyük bir pencereye sahip.

EN KÜÇÜK KASABALAR BİLE YER ALIYOR

Haritaların restorasyonu 700.000 Euro’ya mal oldu. Uffizi Galerisi’nin direktörü Eike Schmidt, “En küçük ve en uzak kasabalar bile zarif bir şekilde altınla yazılmış ve genellikle çeşitli yerlerin bilinen ilk resimli temsilleri eşlik ediyor. Toskana bölgesinin sakinleri bu büyük haritalarda sevdikleri yerleri tanıyabilecekler” dedi.

Artık ziyaretçiler için de koltuklar içeren oda, 1990’ların sonundan beri kapalıydı. Schmidt, “Çok eski moda, havasız bir odaydı ve açıkça restorasyona ihtiyacı vardı, ancak resmi olarak kapalı tutulmasının nedeni personel eksikliğiydi. Duvar resimleri kararmıştı ve tozu gerçekten fark edebildiniz. Bunları temizleyebildik ve aynı anda odadaki insan sayısını otomatik olarak sayan teknolojiyi kurduk” dedi.

Haritalar, salı gününden itibaren bir seferde en fazla 20 ziyaretçiye kadar halka açık.

Haritalar, Ferdinando I tarafından Siena’nın Floransa tarafından fethini kutlamak için yapıldı. Ferdinando, 1560 yılında mimar Giorgio Vasari’yi Uffizi sarayını inşa etmesi için görevlendiren Toskana’nın ilk büyük dükü Cosimo I de’ Medici’nin oğluydu.

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