Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları

Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları

Yılların eskitemediği Tosun Paşa filmi bu akşam ekranlarda olacak. 1976 yapımı olan Tosun Paşa filminde birbirinden usta oyuncular yer alıyor. İşte Tosun Paşa filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul’da çekildi.

Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.

Tosun Paşa filmiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU

Tosun Paşa filmi, birbirine düşman iki ailenin arasındaki mücadeleyi anlatır. Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi’ye sahip olabilmek için mücadele eder. Daver Bey’in kızı Leyla’nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir konu eklenir.

İki aile de Leyla’yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun Paşa’dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları, Şaban’ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa’nın ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI

– Kemal Sunal Şaban

– Müjde Ar

– Şener Şen

– Adile Naşit

– Ayşen Gruda

– Bilge Zobu

– Günfer Feray

– Zihni Göktay