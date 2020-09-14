TOY İstanbul’dan üzücü haber! Kapılarını kapatıyor…

İstanbul'un önemli tiyatro mekanlarından olan ve bugüne kadar birçok başarılı oyunu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor.

Tiyatrocular pandemide oldukça zor günler geçiriyor. Başta özel tiyatrolar olmak üzere birçok sanatçı devletten destek beklerken, bugün İstanbul kültür hayatı bir değerini daha yitirdi.

Kasım 2016’dan beri faaliyet gösteren ve birçok başarılı oyunu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul, kapılarını kapatma kararı aldı.

‘YENİ YOLCULUKLARDA BULUŞMAK ÜMİDİYLE’

Tiyatronun sosyal medyasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…”

SANATÇILAR ÜZGÜN

TOY İstanbul’un kapanması üzüntüyle karşılandı. Tiyatrocu Emrah Elçiboğa, “Virüs bahane. Sanatı öldürmek, sanatçıyı bitirmek, aykırı sesleri, itirazları susturmak, halkı daha da uyuşturmak için yandaş ünlümsüleri ihya etmek istiyorlardı ve Covid-19 buna mükemmel bir zemin sağladı. Daha kapanacak çok yer var” dedi.

Baba Sahne’nin kurucusu ve tiyatrocu Şevket Çoruh ise bu habere şu ifadelerle tepki verdi: “Ölmezsinciler, Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler, ne diyeceksiniz? Geçmiş olsun mu? Bana mı sordunuz açarken mi? Ne diyeceksiniz? Yazık…”