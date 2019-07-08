Trakya Müzik Festivali için geri sayım başladı!

Trakya bölgesinin incisi Edirne'nin Erikli Sahili'nde düzenlenen ve geçtiğimiz yıl 80 binden fazla kişiyi ağırlayan “Trakya Müzik Festivali”, bu yıl da 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ile sevilen müzik gruplarının dinleyicilerle buluşacağı festivalde, katılımcılar Erikli Sahili'nin eşsiz manzarası eşliğinde müziğe ve dansa doyacak. Trakya bölgesinde düzenledikleri birçok önemli etkinlik ve festivalle isimlerinden ajans tarafından gerçekleştirilecek olan festival, ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak.

ERİKLİ SAHİLİ KİTAP TOPLAMA KAMPI OLACAK!

Trakya Müzik Festivali, bu yıl ayrıca önemli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük edecek. Festival alanında oluşturulacak kitap toplama alanlarına bırakılan her kitap, köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak.

FESTİVALİN BİLETLERİ BİLETİX’TE

Erikli Sahili, İstanbul’a yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Ege Denizi’nin doğu kesiminde bulunan Saros Körfezi'nde yer alıyor. Kendi kendini temizleyen dünyanın ender bölgelerinden Saros'un parlayan yıldızı Erikli, muhteşem doğası, denizi ve ışıl ışıl kumsalıyla, turizmin ve festivallerin merkezi olmaya aday gösteriliyor.