Trance üstadı İstanbul’da

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Dünyanın en iyi Dj'leri arasına giren Alman asıllı Dj, Markus Schulz, yenilenmiş görsel şovları ve Future Momentum'a özel setiyle 12 Mayıs'ta Zorlu Studio'da olacak. 2004 yılında 21. sıradan girdiği DJ MAG Top 100 listesinde 4 sene üst üste ilk 10 içerisinde yer almayı başaran Alman asıllı Amerikalı DJ Markus Schulz, Future Momentum serisinin 3.etkinliği kapsamında müzikseverler ile buluşacak.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

IDMA, Trance Podium ve Mixmag gibi prestijli kurumlardan da sayısız ödül kazanan Schulz, Pacha, Space, Ministry Of Sound, Sankeys başta olmak üzere dünya çapındaki kulüplerde sergilediği performanslarının yanı sıra, Tomorrowland, Ultra, EDC, ASOT gibi festivallerde de her sene hem kendine ait sahnesinde hem de ana sahnede gösterdiği performanslarla son yıllarda adından sıkça söz ettirmişti.