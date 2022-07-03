Trans aktivist J. K. Rowling’in adresini paylaşıp bomba resmi gönderdi
"Harry Potter" kitap serisiyle tanınan dünyaca ünlü yazar J. K. Rowling'in başı Twitter üzerinden aldığı ölüm tehdidiyle dertte...
Daily Mail’in haberine göre, polis, trans bir aktivistin, Twitter kullanıcılarını J. K. Rowling’in evine bomba göndermeye çağırmasının ardından ölüm tehdidini araştırıyor.
56 yaşındaki İngiliz yazar J. K. Rowling, bir süredir transların odağında… 2020’de “kadınlar” kelimesi yerine “adet gören insanlar” ifadesinin kullanılmasına itiraz eden ünlü isim, “trans karşıtı” olmakla suçlanarak iptal kültürüne maruz kalmıştı.
KULLANIM KILAVUZU BİLE VAR
Saldırgan tweet ise, Rowling’in bir resmini, ailesinin adresini, bir bombanın resmini ve bir bomba yapımı kılavuzunun kapağını içeriyor.
Rowling, aktivistin Twitter hesabının birkaç haftadır aktif olduğundan şikayet ederek, cuma günü 14 Haziran’da gelen tehdidin ekran görüntüsünü paylaştı.
Polisin soruşturması devam ederken dün, söz konusu profil, Twitter kurallarını ihlal ettiği için silindi.
#IStandWithJKRowling dün gece Twitter’da trend oldu. Ünlü yazarın temsilcileri ise yorum yapmayı reddetti.