Trans oyuncu Elliot Page “değişimi”yle yaşadığı zorlu süreçleri anlattı

"Juno" filmiyle ünlü olan trans oyuncu Elliot Page, şöhretin zirvesindeyken cinsiyet kimliğini gizlemenin "neredeyse onu öldürdüğünü" söylüyor.

Sozcu.com.tr

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2020 yılında cinsiyetini değiştirdiğini açıklayan Kanadalı oyuncu Elliot Page, trans olduğunu açıklamadan önce “yoğun ve şiddetli” anksiyete, depresyon ve yeme bozuklukları yaşadığını anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, Esquire’a konuşan 35 yaşındaki Page, davet ve etkinliklerde elbise ve topuklu ayakkabı giymek zorunda olduğunda “ciddi” panik ataklar yaşadığını belirtiyor.

Hamile kalan genç bir kızı canlandırdığı 2007 yapımı “Juno”dan sonra şöhrete kavuşan Page, filmin tanıtımlarını esnasında belli bir şekilde giyinmeye zorlanmanın kendisini “neredeyse öldürdüğünü” ve yemek yiyemediği için ciddi anlamda kilo kayıpları yaşadığını itiraf etti.

“TAKIM ELBİSE GİYMEK İSTEDİM, ELBİSE GİYDİRDİLER”

Page duygularını, “Keşke insanlar bunun beni neredeyse öldürdüğünü anlasalardı. Hayatı yaşıyordum ve hayallerim gerçekleşiyordu ve bir yandan da tüm bunlar oluyordu. Yemek, yoğun depresyon, kaygı ve şiddetli panik ataklarla mücadele ettim.”

“Translar arasındaki intihar sorunuyla derinden ilişki kurabilirim. Ve sadece bunu bilinçli, doğrudan yapma eylemine değil, aynı zamanda çok fazla kilo verdiğim veya çok şiddetli panik ataklar geçirdiğim ve birden çok kez bayıldığım belirli zamanlarla da kurabilirim” şeklinde açıkladı.

Elliot, “Juno”nun Los Angeles galasında takım elbise giymek istemesine rağmen yapım şirketi Fox Searchlight tarafından bir elbise giymesi gerektiğini söylediğini de anlattı.

Film yıldızı, o zamandan beri çeşitli insanların kendisini “kız gibi bir şeyler” giymeye zorladığı için ondan özür dilediğini ve o sırada trans olduğunu “bilmediklerini” belirtti. Ancak yine de giydiği kıyafetleri dikte etmemeleri gerektiğini ekledi.

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