Trans yazar, J. K. Rowling’i hedef aldı: Kitabında Rowling’i öldürdü

Transseksüel bir yazar, J.K. Rowling'in bir yangında vahşice ölümünü betimlediği romanı yüzünden tepki çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gretchen Felker-Martin isimli yazarın, Manhunt adlı kitabı kimi kesimler tarafından övgüyle karşılanırken, bazılarının da sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Felker-Martin’in kaleme aldığı kitapta, Rowling’in bir İskoç şatosunda çıkan yangında trans aktivistlerin elinden ölümü anlatılıyor. Karakterler, romanda J. K. Rowling’in Şövalyeleri olarak anılan TERF’leri (geçmişte Rowling’e karşı kullanılan bir terim; trans bireyleri dışlayan radikal feministler anlamına geliyor) yakalar ve öldürür.

Yazar, zengin TERF arkadaşlarını İskoçya’da bir şatoya nasıl götürdüğünü açıklıyor; burada karakterlerden biri gecenin bir yarısı döner ve diğer misafirleri parçalamaya başlar. Sonunda bütün kale yıkılmadan önce de herkes diri diri yanar.

Kitapta, TERF’ler ayrıca Rowling’in takma adı Robert Galbraith’e atıfta bulunan Galbraith adlı bir savaş gemisi kullanır.

KURGU DÜNYASINDA ROWLING’İ HEDEF ALDI

Amazon’da ciltsiz veya e-kitap olarak satılan kitabın yazarı Felker-Martin, romanda Rowling’in ölümü hakkındaki bölümle ilgili de sık sık tweet attı.

Bir tweet’inde Felker-Martin, “Transfobikler tarafından yazılan toplumsal cinsiyet vebası romanlarından bıktıysanız, trans bir kadın tarafından trans izleyiciler için yazılmış MANHUNT romanımı deneyin. Translar aşık olur ve TERF’leri ve J.K. Rowling’i öldürür” diye yazdı.

Ancak bazıları kitabı överken, bazıları da yasaklanmasını istedi. Bir Twitter kullanıcısı “Amazon’un neden böyle bir kitap sattığını anlayamıyorum” dedi. Bir başkası, “Bu kitap kadın istismarıdır, başka bir şey değildir” diye yazdı. Bir başka kullanıcı da “Beceriksiz bir bireyin kadınlara karşı çılgınca şiddet içeren cinsel fantezilerini okumak istiyorsanız bu kitap tam size göre” dedi.

AMAZON’DA SATIŞTA OLMASI ELEŞTİRİLDİ

Rowling geçtiğimiz aylarda bir makalesinde “âdet görebilen kadınlar” diye bir tanımlama yapınca trans bireylerin tepkisini çekmişti. Rowling, ayrıca Harry Potter film serisinde rol alan oyuncuların da sert eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Rowling’e tepkiler sosyal medya ile de sınırlı kalmamış ve aktivist bir grup ünlü yazarın evinin önüne kadar gitmiş, bazıları da ölüm tehditlerinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Harry Potter'ın ünlü oyuncusu J.K. Rowling'e arka çıktı

İlginizi Çekebilir Emma Watson'dan J.K. Rowling'e: 'Tüm cadılar için buradayım'

İlginizi Çekebilir Transfobi tartışmasında Harry Potter yıldızından JK Rowling'e destek