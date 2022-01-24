Transfobi tartışmasında Harry Potter yıldızından JK Rowling’e destek

Harry Potter filmlerinde Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs, transfobi tartışmalarında serinin yazarı J.K. Rowling'i yalnız bırakmadı.

Sozcu.com.tr

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Rowling, cinsel kimliğin gerçek ve yaşanmış sonuçları olduğunu açıklarken Harry Potter film serisinin oyuncularının eleştirileriyle karşılaştı. Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint gibi oyuncuların tepkilerinden sonra yeni açıklamalar yapmak zorunda kalmış ve tartışma daha da büyüdü.

Hatta geçtiğimiz günlerde Ron Weasley’i canlandıran Rupert Grint, The Times röportajında “O, ailemden biri gibi, teyzemin söylediği her şeye mutlaka katılmasam da o hâlâ benim teyzem” dedi.

Bu defa yeni bir açıklama da Lucius Malfoy’u canlandıran Isaacs’ten geldi. Serinin genç yıldızlarının aksine Isaacs Rowling’in yanında oldu. Isaacs, artan eleştirilere kulak asmayı reddetti ve Rowling’in savunduğu olumlu insani çabalara işaret etti.

Isaacs, “Jo hakkında bir sürü şey var… Trans meselelerine dalıp onlardan bahsetmek istemiyorum çünkü bu olağanüstü bir mayın tarlası. İnsanların onun hakkında bilmesi gereken şeylerden biri; servetinin muazzam bir miktarını, hayır kurumları aracılığıyla yüz binlerce savunmasız çocuk için dünyayı çok daha iyi bir yer hale getirmeye adadığı. Lumos” dedi.

Ancak Isaacs, Rowling ile samimi ve açık bir görüşmeden sonra bir tavır alması gerektiğine inanıyor: “Yani çok tartışmalı şeyler söylediği için, onunla konuşmadan ona karşı cephe alamam.”

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