Transların odağındaki Ricky Gervais dev bir koruma ordusu tuttu

İğneleyici ve alaycı mizah tarzıyla tanınan ünlü komedyen Ricky Gervais, trans bireylerle dalga geçmekle suçlandığı için geceliği 210 bin TL'lik bir koruma ordusu tuttu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan “Ricky Gervais: SuperNature” programında LGBTİ+ bireylere yönelik söylediği sözler sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulunca çareyi 10 güvenlik personelinden oluşan bir ekip kurmakta buldu.

Daily Star’ın haberine göre, trans kadınların, kadınlar tuvaletini kullanmak istemesini eleştiren ve “transfobik” olmakla suçlanan 60 yaşındaki Gervais’in tuttuğu yeni korumaların geceliği yaklaşık 210 bin TL (10 bin Sterlin) tutuyor.

Gervais, Netflix'te yayınlanan şovunda “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekmişti.

Gervais sözlerine şu şekilde devam etti: “Ve şimdi eski kafalılar, ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar' diyorlar. Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Bayanlar için! Onlar hanımefendi!”

“HEDEFİM TRANS BİREYLER DEĞİL, TRANS AKTİVİST İDEOLOJİ”

Komedyene yakın bir kaynak, “Trans aktivistlerden sorun çıkabileceğine dair çeşitli endişeler var. Ben onun yerinde olsaydım, çok dikkatli olurdum. Özellikle şu aralar tehlikeli” dedi.

Gervais ise yaptığı konuşmanın arkasında olduğunu belirtiyor. The Spectator’a konuşan komedyen, “Hedefim trans bireyler değil, trans aktivist ideolojiydi” dedi.

“İnsanları ezen ve ifade özgürlüğünü sınırlayan dogmalarla her zaman karşı karşıya kaldım. Muhtemelen son birkaç yılın en güncel, en çok konuşulan tabu konusuydu. Tabu konularla uğraşıyorum ve odadaki fil ile yüzleşmem gerekiyor. Ben bir Western filminde kavga başlatan ve sonra bardan emekleyerek çıkan adam gibiyim” diyerek sözlerine devam etti.

Yeni bir “Ricky Gervais: SuperNature” bölümünün gelecek yılın başlarında Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

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