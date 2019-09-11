Trendeki Yabancı ile öyküler cebe girdi

Can Yayınları Trendeki Yabancı ile yayıncılıkta bir ilke imza attı. Türkiye'nin ilk öykü aplikasyonu olan Trendeki Yabancı basılmıyor, gazetecide-kitapçıda bulunmuyor, sadece akıllı telefonlarda kullanılıyor. Trendeki Yabancı’nın her sayısında 20 öykü yayınlanacak. Okurlar, öykülerin beğendikleri bölümlerinin altını çizebilecek.
Dergiye abone olunduğunda her sayının içeriği çevrimdışı da okunabilecek.
Trendeki Yabancı'nın ilk sayısında Berkan M. Şimşek, Blair Lee, Bülent Ayyıldız, Devrim Kunter, Donna Miscolta, Ezgi Polat, Fatih Külahçı, Fatma Nur Kaptanoğlu, Ferit Edgü, Hakan Toker, Hikmet Hükümenoğlu, Juan José Millas, Katharine Weber, Mary Renzi, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Onur Akyıl, Orçun Ünal, Süreyyya Evren ve Zeynep Kaçar’ın öyküleri yer alıyor.
Uygulama, App Store ve Google Play Store'dan indirilebiliyor.