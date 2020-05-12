Tribün nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tribün mü, türibün mü, trübün mü, türbün mü? szcu0

Tribün nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tribün mü, türibün mü, trübün mü, türbün mü? szcu0

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tribün’dür. Tribün mü, tribün mü, trübün mü, türbün mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tribün'dür.

TRİBÜN NE DEMEK:

1- Spor salonu, stadyum, hipodrom vb. yarışma ve gösteri yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu veya basamaklı bölüm, sekilik.

2- Burada oturan seyirciler.

TRİBÜN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tribün mü, tribün mü, trübün mü, türbün mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tribün şeklinde olmalıdır.

türibün (Yanlış kullanım

trübün (Yanlış kullanım)

türbün (Yanlış kullanım)

tribün (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Final maçında tribünler tıklım tıklım doluydu. ”