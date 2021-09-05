Trio Patara Grubu, Nemrut’un zirvesinde engellilerle buluşacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nca kurulan Trio Patara Grubu şarkılarını bu kez, UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’nın zirvesinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için söyleyecek.

Ahmet KAYA

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Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör ve Soprano Nurdan Küçükekmekçi'den oluşan Trio Patara Grubu, ‘çocuk felcine' son diyerek konser verecek. Konseri, bölge illerde yaşayan engelliler de izleyebilecek. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 21.'si düzenlenecek olan ‘Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi' Trio Patara Grubu'nun muhteşem konseriyle renklenecek.

YÜZLERCE ZİYARETÇİ KATILACAK

Rotary’nin uluslararası projelerinden birisi olan POLIO (Çocuk felci), engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı'nın, harika bir konsere ev sahipliği yapması için hazırlıklar hummalı bir şekilde sürüyor.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı İsmet Atay, projeyi şu sözlerle açıkladı: “Doğu ve Batı kültürünü yansıtacak eserlerin seslendirileceği muhteşem bir konser ile aynı zamanda güneşin doğuşu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği Nemrut Dağı'nın tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uluslararası bu organizasyona Rotary Kulüpleri, birçok ilin yanı sıra yurtdışından farklı ülkelerden gelecek olan engelliler, rotaryanlar ve yüzlerce ziyaretçi katılacak”.

ULAŞIM DESTEĞİ

Atay, “Engelli kardeşlerimiz kulüplerimiz tarafından Nemrut'a getirilecek. Etkinlikten sonra da tekrar illerine götürülecek” dedi.