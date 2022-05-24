Troya Müzesi’nde 3D Mapping gösterimi

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında 3D Mapping gösterimi yapıldı.

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Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi’nin 18’inci kez düzenlediği Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği, 18 Mayıs’ta şehirdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayınca dün akşam gerçekleştirildi.

Troya Müzesi’ndeki sütunlu bahçede düzenlenen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık Troya gösterimi katılımcılara izletildi.



Gösterimde Troya Savaşı, Troya’daki yaşam, deprem ve yangın gibi geçmişte yaşanan olaylar ışık gösterisiyle müze duvarına yansıtıldı. Gösterimin ardından katılımcılar Troya Müzesi’ni ücretsiz olarak gezdi.

Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, “Katılımcılar zeytinliklerin içinde, sütunlu bahçe olarak adlandırılan alanda Troya’nın anlatıldığı 17 dakikalık gösterimi izledi. Gösterimde Troya Savaşı kahramanlarından Troya katmanlarına kadar birçok önemli konu yer alıyor. Hektor ve Akhilleus gibi isimlerin figürleri de yer aldı” dedi. (DHA)