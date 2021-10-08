Troya Ören Yeri’nde Helenistik ve Roma dönemine ait mozaik bulundu

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri sınırları içerisinde, 1500 yıllık Helenistik ve Roma dönemlerine ait bir yapının zemininde mozaik bulundu.

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UNESCO’nun 1998 yılında ‘Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri kazı çalışmalarıyla, tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

Bu yılki kazı çalışmaları sırasında ‘Aşağı Şehir’ bölgesinde Troya Müzesi Müdürlüğü ile Troya Ören Yeri Kazı Başkanlığı tarafından yapılan kurtarma kazısında, 1500 yıllık Helenistik ve Roma dönemlerine ait bir yapının zemininde mozaik bulundu.

“MOZAİKLİ YAPILAR ARASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ VAR”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, şunları söyledi:

* Aşağı kentte de özellikle Helenistik ve Roma dönemi sonrasında yaklaşık 400-500 metre kadar kalenin dışında çok önemli yapıların, mimari öğelerin, Roma döneminde özellikle villaların var olduğunu biliyoruz. Burası Batı Anadolu’da Roma dönemindeki en büyük yerleşmelerden bir tanesine dönüşüyor.

* Bu yıl Aşağı Şehir’de Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nin de gerçekleştirdiği kurtarma kazısı kapsamında önemli bir buluntu ile karşılaştık. Daha çok Geç Roma ve Erken Bizans olarak tanımlayacağımız çok kaliteli bir mozaikli bir yapıya rastladık ve bu mozaikli yapının şu ana kadar bu şekilde iyi korunmuş mozaikli yapılar arasında çok önemli bir özelliği var.

* Bu bir açıdan da dönüm noktası, önümüzdeki yıllardaki kazıların bu alanda ilerletilerek bu tür yapıların açığa çıkartılması ve Troya’yı ziyaret edenlerin de özellikle Helenistik ve Roma dönemi eserlerini görmesi sağlanacaktır. DHA