Troya’nın sanal müzesine büyük ilgi: 1 milyonu aştı

Çanakkale’de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören yeri girişine yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart’ta ziyarete açılmıştı.

12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı.

SANAL MÜZELER DEVREYE GİRDİ

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi’nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti.

“KISA SÜREDE 1 MİLYONU AŞAN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ”

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bakanlığımız hızlı bir karar alarak kapalı kalan müzeleri sanal müzeye hazır hale getirmeye başladı. Troya Müzesi bir hafta içinde ilk açılan sanal müzeler içinde yer aldı. Dileyenler sanalmüze.gov.tr adresinden sanal müzelere giriş yapmaya başladı. Çok kısa sürede 1 milyonu aşan ziyaret gerçekleşti. Türkiye’deki bütün müzeler ve ören yerleri, 1 Haziran günü yeniden açıldı. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi” dedi.

“SANAL HER GÜN, FİZİKSEL OLARAL HAFTA İÇİ AÇIK”

Sanal müzenin çok doğru bir girişim olduğunu kaydeden Rıdvan Gölcük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda fiziksel olarak ziyarete açığız. Mesai saatlerimiz ve ziyaret saatlerimizde bir değişiklik var. Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret edebiliyorlar. Sanal müzemize ise günün her saati ulaşım sağlamak mümkün.” (DHA)