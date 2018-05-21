Troya’ya ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Troya Antik Kenti'nin Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası çalışma başlatıldı. 2018 Troya Yılı'nın ilk dört ayında ziyaretçi sayısı önceki yılın 2 katına çıkarak 142 bin 519 oldu.

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Troya, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20’nci yıl dönümünde 2018, ‘Troya Yılı’ ilan edilmişti. ‘2018 Troya Yılı’ boyunca Çanakkale ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilen ‘2018 Troya Yılı’ boyunca, bölge tanıtılmaya devam ediyor.

Troya Ören Yeri’ni; turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört ayında, 76 bin 15 kişi ziyaret ederken, 2018 yılında aynı tarihlerde Troya´yı 142 bin 519 kişi ziyaret etti.

ÇANAKKALE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

2018 Troya Yılı ilan edildiği günden bu yana; Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali Yazarlar Buluşması, Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, Uluslararası Çanakkale Bisiklet Festivali, Uluslararası Troya Kazı ve Araştırma Arkeometri Sempozyumu, dünyaca ünlü Dostluk ve Barış Rallisi Europa-Orient Rallye Troya Etabı başta olmak üzere uluslararası çapta ev sahipliği yaptığı etkinliklerle Çanakkale adından söz ettirdi.

TROYA MÜZESİ AÇILIYOR

2018 Troya Yılı’nın Türkiye turizmine en kalıcı katkısı ise Troya Müzesi olacak. Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Troya Müzesi’nin mimari projesi, uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçildi.

DHA