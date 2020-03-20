TRT corona virüse karşı setleri 2 hafta durdurma kararı aldı

Herkes evine kapanmışken, dizi setlerinin hala devam etmesi tartışmalara neden olmuşken, TRT, corona virüs nedeniyle setlerdeki tüm çalışmalara iki hafta ara verdiğini açıkladı.

TRT, kurumsal hesabından yaptığı bir paylaşımla, dizi setlerindeki tüm çalışmalara iki hafta ara verildiğini söyledi. Covid-19 virüsünün Türkiye’de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunmak için böyle bir karar alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak amacıyla bir dizi tedbirler alındığını belirtti.



İşte o açıklama: “TRT olarak, Pandemik Covid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır.

Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde corona virüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verilmesine kararlaştırılmıştır.

Alınan bu karar Kurumumuz ile çalışan tüm yapımcılara bildirilmiştir.

Bu 2 haftanın bitiminde; ülkedeki genel duruma binaen ve Kurumumuzca karara bağlanan aşağıdaki koşulların da sağlanması şartı ile alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edilmesi mümkün olacaktır.

Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerimizin yayınlanmamış bölümleri ekranlarda yer almaya devam edecektir.”