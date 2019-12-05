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TRT Müzik’ten Grup Laçin’e ret
TRT Müzik’ten Grup Laçin’e ret
Grup Laçin 1990’lı yıllarında sonunda ünlenen “Bekar Gezelim” şarkısını yeniden yorumlamış ve bir klip çekmişti. 21 yıl sonra yeniden çekilen klip TRT Müzik tarafından veto yedi. Sebep ise klipte yer alan kadınların kıyafetleriydi...
Kültür Sanat 5 Aralık 2019 - 17:14

Bir zamanların ünlü topluluğu Grup Laçin, 21 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Grup, fenomen şarkıları “Bekar Gezelim”i tekrar yorumladı. Şarkının klibi 21 yıl önce olduğu gibi yine Büyükada'da çekildi.

Grup, yeni klibini müzik kanallarına yolladı. O kanallardan birisi de TRT Müzik’ti. Odatv'de yer alan habere göre TRT Müzik klibi yayınlamama kararı aldı. Bu vetonun sebebi olarak da klipteki kadınların giyimlerinin “uygun olmadığı” söylendi. TRT kaynakları, kılık-kıyafetle ile ilgili bu baskının TRT'de çalışan kadınlara da yapıldığını söyledi. Kanalın, konuk olan kadınları kıyafetleri ile ilgili uyardığı ifade edildi.

İşte, o klip…

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