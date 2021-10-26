Trump taraftarlarından Alec Baldwin’e tepkiler yağıyor

Alec Baldwin olayına Candace Owens ve Donald Trump Jr'dan dikkat çeken yorum... Trump Jr., Alec Baldwin karşıtı tişörtler satmaya başlarken, Owens ise olayı "adalet" olarak yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood geçtiğimiz hafta yaşanan trajik olayla sarsılırken, konuyla ilgili tartışmaların boyutu da değişiyor.

Trump karşıtı duruşuyla tanınan Alec Baldwin, yaşadığı olay nedeniyle eski başkanın taraftarlarının hedefine girdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr sahip olduğu online mağazada, Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.

Trump Jr’ın kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı, “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazan tişörtler 27.99 dolara satılıyor.

SOSYAL MEDYADA DA ALEC BALDWIN’İ HEDEF ALDI

Alec Baldwin, ABD’de yayınlanan Saturday Night Live adlı komedi programında Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti. Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin ile sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Trump Jr bir paylaşımında, “Silah karşıtı bir delinin, sizin kapsamlı silah koleksiyonunuza rağmen daha fazla insanı öldürmesi” gibi ifadeler kullandı.

TİŞÖRTLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Trump Jr’daki tişörtü inceleyen bir kişi, “Satmak için ne kadar nefret dolu bir şey. Halyna Hutchens’ın ailesinin, özellikle de küçük oğlunun, etrafta dolaşan bu korkunç çöp parçasını gördüğünü hayal edin” diye yazdı.

Başka bir yorumda da “Ailenin iğrenç davranışları beni şaşırtmaktan asla vazgeçirmiyor. Sen gerçekten bu ülkede bir lekesin” yazıldı.

CANDACE OWENS, “ŞİİRSEL ADALET” DEDİ

Alec Baldwin, Trump karşıtı tavırları nedeniyle sadece eski başkanın oğlundan değil, Candace Owens’tan da tepki gördü. Owens, olaya karışan kurbanlar olmasaydı Alec Baldwin için “şiirsel adalet” olacağını söyledi.

Owens’ın tweet’lerine kısa sürede aktörün kızı Ireland Baldwin’den yanıt geldi. Ireland, Candace’in bir fotoğrafının üzerine “Sen şimdiye kadar karşılaştığım en iğrenç insansın. Kazara ve trajik bir şekilde öldürülen bir kadının hayatına saygısızlık ediyorsun… Yazık sana” yazdı.

Owens tweet’inde şu şekilde yazmıştı; “Alec Baldwin, Donald Trump ve destekçilerini kötü katiller olarak resmetmek için 4 yıl harcadı. Alec’in başına gelenler, onun tarafından öldürülen gerçek masum insanlar olmasaydı, şiirsel bir adalet örneği olurdu. Aileleri için dua edin. Çok üzücü.”

Ireland ise; “Bir kadın hayatını kaybetti. Tweet’leriniz, bilgi eksikliğiniz ve cehaletiniz insanları incitiyor” diye yanıt verdi.

Herkese açık gönderilere ek olarak, Ireland Baldwin ve Candace Owens, Instagram’da mesajlaştılar da… Candace Owens paylaşımlarında şu satırlara yer verdi:

“Ireland Baldwin DM’lerimde çünkü psikopatik babası için üzülmüyorum. Kurban için üzül, Alec için değil. Hollywood’da her zaman izin verilen bir yırtıcı oldu.”

Olayla ilgili araştırmalar henüz devam ederken, silahın Baldwin’e kontrol edilmeden verilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumdan daha önce farklı bir yapımda görev alan ve setteki silahın plansız bir şekilde ateş alıp bir çalışanın yaralanmasına neden olan yönetmen yardımcısı Dave Halls ile yine daha önce görev aldığı yapımda silahı kontrol etmeden çocuk oyuncuya verdiği iddia edilen silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed sorumlu tutuluyor.

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