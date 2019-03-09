Tuba Büyüküstün’nden 8 Mart mesajı! “Şiddeti değil, sevgiyi hak ediyoruz”

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, 8 Mart için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizce olarak “Bilebileceğimiz, olabileceğimiz, yüceltebileceğimiz güçlü kadınlara gelsin” yazan bir fotoğrafı paylaşan Büyüküstün, erkeklerin kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamasını şöyle eleştirdi:

‘ÖNCE KIZ ÇOCUĞU OLMAYI HAK EDİYORUZ’

Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Kadın olarak ‘erkek dünyası'nda psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyoruz. Her gün…Ve bizden bunu doğal karşılamamız bekleniyor imalar ve bakışlarla. Erkeğin hegomanyasının kadına yüzyıllardır uyguladığı şiddetin yanı sıra, kadın da kadına psikolojik şiddet uyguluyor. Hatta bazen kendi kendimize yapıyoruz bunu. UNICEF’in 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 15-19 yaşları arasındaki kızların %44’ü belirli durumlarda bir erkeğin karışını ve partnerini dövmesini ya da ona vurmasını haklı görmektedir. Kızlarımıza öğretelim. Hayır, hak etmiyoruz, hak etmiyorsun. Biz özeni hak ediyoruz. Güzel sözleri, güzel bakışları hak ediyoruz. Sevilmeyi hak ediyoruz, sevmeyi hak ediyoruz, takdir edilmeyi hak ediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hak ediyoruz. Her insan hak ediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hak ediyoruz. Sonra kadın olmayı hak ediyoruz. Gönlümüzce…

‘BU BİR PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR’

Bir takipçisi Büyüküstün’e, “Türkiye’de kaç kadın sizin İngilizce paylaşımlarınızı anlamıştır acaba? Elit olayım derken ezik olmayın lütfen” sözleriyle karşılık verdi. Ünlü oyuncu ise o takipçisine, “İşte ‘kadına psikolojik şiddet’ derken ve ‘kadın etiketlemek’ derken bundan bahsettim… Yorumunuz ile beni ve Türkiye’deki bir çok değerli kadını ‘ezik’ olarak etiketlediniz. Bu bir psikolojik şiddettir. Bu konuya örnek olduğunuz için teşekkür ederim. Daha iyi anlatmama yardımcı oldunuz. Sevgiler…” yanıtını verdi.