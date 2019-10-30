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Tuba Büyüküstün’ün Ottoman Rising setindeki görüntüleri ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün’ün Ottoman Rising setindeki görüntüleri ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün'ün altı bölümden oluşan Ottoman Rising setinden görüntüleri ortaya çıktı. Büyüküstün dizide Mara Hatun'u canlandıracak...
Kültür Sanat 30 Ekim 2019 - 09:11

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Netflix’te altı bölüm yayınlanacak olan Ottoman Rising / Osmanlı Yükseliyor adlı dizide Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracak.
Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemini konu alan mini belgeselin setinden ilk görüntüler de ortaya çıktı. Mara Hatun olarak izleyeceğimiz Büyüküstün’ün set halleri sosyal medyaya da damgasını vurdu.
Büyüküstün daha önce verdiği bir demeçte, canlandırdığı karakter için “Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum' dedim” demişti.

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