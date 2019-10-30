Tuba Büyüküstün’ün Ottoman Rising setindeki görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Netflix’te altı bölüm yayınlanacak olan Ottoman Rising / Osmanlı Yükseliyor adlı dizide Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıracak.

Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemini konu alan mini belgeselin setinden ilk görüntüler de ortaya çıktı. Mara Hatun olarak izleyeceğimiz Büyüküstün’ün set halleri sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Büyüküstün daha önce verdiği bir demeçte, canlandırdığı karakter için “Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum' dedim” demişti.