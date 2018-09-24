Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği 'Kürk Mantolu Madonna' oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil oldu.

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‘Melekler Beyaz Giyer’ filmiyle geçen yıl Altın Portakal kazanan Çinli yönetmen Vivian Qu’nun başkanı olduğu Uluslararası Antalya Film Festivali’nin uluslararası yarışma jürisine Tuba Ünsal da dahil oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMEN TARR, ANTALYA’DA

Diğer yandan, yeni nesil yönetmenlere öncülük etmesiyle tanınan dünyaca ünlü Macar yönetmen Béla Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya’ya geldi.

