Tuğba Ekinci, Netflix’e yönelik sansürü böyle savundu!

Sansasyonel açıklamaları ile gündeme gelmeyi başaran Tuğba Ekinci, bu kez de Netflix'e yönelik uygulandığı iddia edilen sansürü savundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile AKP’nin Netflix dizilerine önceden müdahale ettiği, Netflix’in de bu müdahaleler sonucunda rest çekerek, Türkiye’den çekilme planları yaptığı iddiaları gündemde olmaya devam ediyor.

Birçok isim Netflix’e yönelik uygulanan sansüre tepki gösterirken, sansasyonel açıklamaları ile gündeme gelen Tuğba Ekinci’nin açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.

‘CANI ÖYLE UYGUN GÖRMÜŞ, NE OLMUŞ?’

Netflix’e yönelik uygulanan sansürü savunan Ekinci, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak, şu notu yazdı:

“Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş ne olmuş? Türkiye’nin Cumhurbaşkanına saygılı olun, adam olun nankör olmayın. Siz de Cumhurbaşkanı olabilseydiniz siz neler yapardınız? İyi düşünün! Ben iyi ki olmamışım, ‘nankörlerim nasılsınız’ı her dakika duyardınız.”