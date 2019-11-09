Tuluyhan Uğurlu’dan 10 Kasım konserleri

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, 10 Kasım Pazar günü İstanbul’da vereceği iki konserde Atatürk için çalacak. Sanatçının Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri isimli eserini seslendireceği ilk konser saat 09.05’deki törenin ardından tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile VKV Özel Koç Okulu'nda gerçekleşecek.

Sanatçı konserini Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, Cumhuriyet Trenleri ve Atatürk'ün ölümünü anlatacağı bir görsel sunum eşliğinde seslendirecek. Aynı gün ikinci konser ise Levent'te Özdilek Park İstanbul'da halka açık olarak gerçekleşecek. Uğurlu konserine yine Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet coşkusu ile başlayıp büyük önderimizi ölümsüzlüğe uğurladığımız o hüzünlü günle ilgili görüntüler eşliğinde bitirecek. Tuluyhan Uğurlu, konserde kendi eserleri dışında, Çanakkale ve Yemen türküleri gibi bizi her zaman birleştiren eserlere de yer verecek. Konserlerin finali ise İstiklal Marşı doğaçlamaları ile bitecek.