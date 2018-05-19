Tüm dünyada bonbon şekeri heykelleriyle tanınan sanatçı Laurence Jenkell

Fransız sanatçı Laurence Jenkell, dünyanın birçok şehrinde meydanlara, saraylara ve sokaklara bonbon şekeri heykelleri renk katmasıyla ün yaptı. Şeker paketi formatıyla yaptığı eserler, ortalama 300 bin dolar üzerinden alıcı buluyor.

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52 yaşındaki Fransız sanatçı Laurence Jenkell, uzun süre lüks otellerin yönetim tarafında çalıştıktan sonra kendini sanata adamaya karar veriyor ve karakalem, suluboya, seramik gibi farklı teknikler üzerine dersler alıyor. Daha sonra ise, çocukluğundan aklında kalan en net şey olan bonbon şekerlerini sanatsal bir forma dönüştürmeye karar veriyor.

Doğayla içiçe geçen çocukluğunun ardından sıkı bir doğa koruyucusu olan Jenkell, mutfak fırınında ısıtarak pleksiglas atıkları yeniden kullanmaya karar veriyor ve tüm dünyada adının duyulmasını sağlayan heykellerini de bu teknikle üretmeye başlıyor.

Günümüzde tüketim çılgınlığının geldiği hale de bir gönderme yapan Jenkell, “Bugün düşünecek olursanız bir şekeri yemek için kağıdından çıkarıyoruz, yiyoruz ve kağıdını atıyoruz. Fakat bu şekerlerle tam tersine atılmış kağıtları toplayıp yeniden şekeri oluşturarak, bonbon kağıdını büzüp tekrar kullanıma hazır bir hale sunuyoruz.” diyor.

Sanatçı eserlerinde, kristalleşme olgusuna vurgu yapmayı hedefliyor ve bu noktadan çıkışla objelerinde tutkularını somutlaştırıyor. Şeker paketi formatı da, aslında kendi zevklerini ince bir estetik algıyla somut nesneler haline getirmesiyle başlıyor.

Bonibon heykeller, popüler sanatın ‘Yeni Gerçekçilik’ akımını öne çıkaran eserler olarak dikkat çekiyor. Şekerler, hem duyularımıza haz sağlayan hem de büyüklüğü ve canlılığıyla dikkat çeken objelere dönüşmüş oluyor.

Jenkell, bir sanatçı olarak eserlerine politik vurgu yapmaktan da çekinmiyor. Şeker paketlerini ülke bayraklarından oluşturduğu serisi, G20 Zirvesi başta olmak üzere bazı politik toplantılarda da yer aldı.

Laurance Jenkell’in işleri bugün 25’den fazla ülkede sergileniyor. Birçok galeri tarafından temsil ediliyor ve eserleri birçok özel, kamusal ve kurumsal koleksiyonlarda yer alıyor.

Bonbon heykellerin satış fiyatı ise, 50 bin ila 400 bin dolar arasında değişiyor.