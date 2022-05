Tüm dünyanın gözü kulağı bu davada: Hollywood’un ünlü isimleri Johnny Depp için ne dedi?

Tüm dünyanın gözü kulağı Amber Heard ve Johnny Depp davasına çevrilmişken, ünlü isimlerin Depp hakkında söyledikleri yeniden gündeme geldi. Bir kısım, Depp'i alkol ve uyuşturucu problemleriyle suçlarken, bazı ünlüler de Depp'in hayatlarında gördükleri en harika kişi olduğunu vurguladı. İşte ünlü isimlerin Johnny Depp hakkındaki görüşleri;

Bir zamanlar Hollywood’un gözde çiftlerinden biri olan Amber Heard ve Johnny Depp, şimdilerde birbirlerine karşı açtıkları hukukî savaşlarla gündemden düşmüyor. İkilinin davasıyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Hollywood da deyim yerindeyse ikiye bölündü.

Depp ile çalışan çoğu ünlü isim ünlü aktörü savunurken, bazıları da Depp ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. ABD merkezli New York Post gazetesi, Depp’in eski rol arkadaşlarının ünlü aktörle ilgili düşüncelerini derledi.

Depp’in 1998’in kült klasiği “Fear and Loathing in Las Vegas”ta birlikte rol aldığı arkadaşı aktris Ellen Barkin, Depp’le oyunculuk dışında romantik ve cinsel bir ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Barkin, ilişkileri sırasında Depp’in ona şarap şişesi fırlattığını söyledi. Şu anda 68 yaşında olan Barkin, aktörle bir otel odasında tartıştıklarını ve arkadaşlarının da olduğu sırada kendisine şarap şişesi fırlattığını söyledi. Ayrıca Depp’in eski karısı Amber Heard’ın “kıskanç bir adam” olduğu iddiasını da yineledi. Berkin, Depp’in sürekli kendisine ‘Kiminlesin? Neredesin?’ içerikli mesajlar attığını belirtti. 2019’da kaydedilen bir ifadesinde Barkin, “Sırtımda bir çizik vardı ve bir keresinde onu çok ama çok kızdırdı çünkü bunun kendisi olmayan biriyle birlikte olmamdan kaynaklandığı konusunda ısrar etti” demişti.

Depp’in eski menajeri Tracey Jacobs da aktörün uyuşturucu ve alkol nedeniyle çalışmakta bile zorlandığını iddia etti. Jacobs, Depp’in projelere geç gelmeye başladığını belirtirken bu durumun onun itibarını zedelediğini de şu sözlerle dile getirdi: “Bir film ekibi, başrolün ortaya çıkmasını beklemekten mutlu olmaz. İnsanlar durmadan onun hakkında konuşuyordu.” dedi.

Eski işletme müdürü Joel Mandel da Jacobs’ın iddialarına destek verirken, Depp’in harcama alışkanlıklarının 2011’de “endişe verici” hale geldiğini ve reçeteli ilaçlara binlerce dolar harcadığını iddia etti.

Ancak Depp hakkında olumsuz yorum yapanlara karşı Hollywood’un ünlü isimleri tam tersi görüşler paylaşıyor.

Eva Green

Depp’in “Karayip Korsanları”nda rol arkadaşı Eva Green, devam eden yasal mücadelesi boyunca aktörü Instagram hesabından birçok kez destekledi. Green, geçtiğimiz günlerde, “Johnny’nin iyi adını ve harika kalbinin ortaya çıkacağına ve hayatın onun ve ailesi için her zamankinden daha iyi olacağına hiç şüphem yok” yazdı.

Orlando Bloom

Orlando Bloom BBC’ye, 2003’teki “The Curse of the Black Pearl”de Depp ile çalışmanın şimdiye kadarki en eğlenceli şey olduğunu söylemişti.

45 yaşındaki Bloom, “Kahramanlarımdan biri olan Johnny Depp ile çalışmam ve onun işini nasıl yürüttüğünü görmem, kariyerimin bu aşamasında benim için gerçekten ilham vericiydi” dedi. Ayrıca Depp’in sanatına olan bağlılığını da övdü.

Keira Knightley



Bir başka Karayip Korsanları oyuncusu olan Keira Knightley, 2003’te IGN’ye oyuncuların gülmekten sahneleri çekmekte zorlandıklarını söylemişti. Knightley, Depp için, “O harika biri. Bu gerçekten garip çünkü o büyük bir Hollywood yıldızı ama aynı zamanda çok iyi bir adam” demişti.

Angelina Jolie



Angelina Jolie, 2010 yapımı “The Tourist” filminde Depp’le birlikte çalışan ve oyuncuyu öven isimlerden biri. Jolie, daha önce yaptığı açıklamalarda, “O çok çok iyi bir adam. Onunla vakit geçirmek çok eğlenceli. Ancak o öylesine eğlenceli filmler yapan biri değil. Sette herkese her şeyini paylaşan, çok nazik, derin duygulara sahip bir sanatçı.” demişti.

Anne Hathaway



Anne Hathaway ve Depp, Tim Burton’ın “Alice Harikalar Diyarında” ve “Alice Through the Looking Glass” filmlerinde birlikte çalıştı.

2010’da Hathaway, Depp hakkında “Onun hakkında öyle bir gizemi var ki, hayranlarının ve medyanın ona yüklediğini hissediyorum. Ama o sizin kadar gerçek bir insan ve ben buna çok hayranım. Ünlü olmak onu zerre kadar değiştirmedi.” demişti.

Penelope Cruz

Aktris Penélope Cruz, “Karayip Korsanları” serisine katıldığında Depp ile tekrar çalışmak için sabırsızlandığını açıklamıştı. Cruz, ilk kez Blow’da bir araya geldiklerini belirtirken, “Blow’u çekerken harika bir deneyim yaşadık. Onunla çalışmayı çok özlemiştim. Biz yine çok eğlendik. Bazı günler, gülmemek için kendimizi kontrol etmekte bile zorlandık.” demişti.

