Tuncay Akyol, İstanbul şarkısı için şehrin tarihi mekanlarında objektif karşısına geçti
Tam bir Yunus Emre aşığı olan ve yaradılanı yaradandan ötürü sevmeyi felsefe edinen Akyol, iş hayatındaki uluslararası iletişim, kültür, analiz ve dünyada aktif yaşam tecrübesini, Anadolu kültürü ve mozaiği ile birleştiriyor.
”Estağfurullah Gönlünüze Sağlık ”adlı 4 şarkılık maksi-single ile büyük başarı elde eden Bugan Müzik Grubu, “İstanbul” şarkısını sevenleriyle buluştururken, bir yandan da yeni albüm çalışmalarını sürdürüyor.
Söz, müzik ve aranjesi Can Yılmaz’a ait olan “İstanbul” şarkısının, 7 tepeli şehrin en özel mekanlarında Diyar Su Şahin tarafından çekilen klibi YouTube ve müzik kanallarında yerini aldı.
Tuncay Akyol, fotoğraf çekimi için başta Ayasofya Camii olmak üzere İstanbul’un tarihi mekanlarında objektif karşısına geçti.