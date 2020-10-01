Turhan Selçuk Karikatür Yarışması sonuçlandı

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Milas doğumlu ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına düzenlenen karikatür yarışmasına 56 ülkeden 411 karikatürist bin 722 eser ile katıldı.

Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanması gereken, ancak corona virüsü salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden online değerlendirmede bulunan jüri bin 722 karikatür arasından dereceye giren karikatürleri belirledi.

ÇİNLİ SANATÇI KAZANDI

Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Sonay Yılmaz, Hicabi Demirci, Nazım Alpman, Ramize Erer, Çiğdem Demir, Yüksel Aksu ve Serter Karataban’ın oluşturduğu jüri üyeleri, birinci, ikinci ve üçüncülüğe hak kazanan karikatürler ile özel ödül almaya layık görülen karikatürleri belirledi.



Jüri değerlendirmeleri sonunda birincilik ödülünü Çin’den Liu Qiang, ikincilik ödülünü Kazakistan’dan Galym Boranbayev ve üçüncülük ödülünü de İran’dan Hassan Omidi kazandı.

Bu sene birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, Jüri Özel Ödülü, Cumhuriyet Gazetesi, Milas Kent Konseyi, Labranda Su, İMOGA, Schneider Temple, Tema Vakfı ve Berk Laminant özel ödülleri de verildi.

“TURHAN SELÇUK VE SANATINI YAŞATACAĞIZ”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Değerli sanatçımız Turhan Selçuk anısına düzenlediğimiz yarışmaya gösterilen önem ve değer her yıl çığ gibi arttı. Bu yıl dünyanın 56 ülkesinden birbirinden değerli sanatçılar eserleri ile ilçemizin sanat değerine önemli katkıda bulundu. Turhan Selçuk ve sanatını, yaşantısını anlatan bir kitap hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

ÖZEL ÖDÜLLER

Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü: Reynerio Tamayo Fonseca/Küba

Milas Kent Konseyi Özel Ödülü: Pavel Constantin/Romanya

Labranda Su Özel Ödülü: Saman Torabi/İran

Schneider Temple Özel Ödülü: Mojtaba Faizi/İran

İMOGA Özel Ödülü: Tawan Chuntraskawvong/Tayland

Berk Laminant Özel Ödülü: Javad Takjoo/İran

Jüri Özel Ödülü: Mahdieh Sabbaghkar/İran

Tema Vakfı Özel Ödülü: Seyyed Mohsen Novri Najafi/İran