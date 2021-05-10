Turistler için Drakula’nın kalesinde aşılama

Drakula efsanesine ilham kaynağı olan Romanya'nın Bran Şatosunu ziyaret edenlere, corona virüsü aşılama kampanyasında vampir dişleri yerine aşı öneriliyor.

Romanya hükümeti, olabildiğince çok vatandaşın aşı olabilmesi için Bükreş’teki Milli Kütüphane gibi kültürel mekanları aşı merkezi olarak kullanıyor. Son olarak Drakula’nın meşhur şatosunu da aşı merkezi haline getiren hükümet, aşılamanın artmasını umuyor.

Guardian'a konuşan ziyaretçilerden 39 yaşındaki mühendis Liviu Necula, “Ailemle kaleyi ziyarete geldim ve posteri görünce cesaretimi toplayıp aşı yaptırmayı kabul ettim” dedi.

Marius Nasta hastanesi müdürü Beatrice Mahler ise AFP’ye “Bu merkezler aşı olmak isteyen ancak internetten randevu almak istemeyen herkes için” dedi.



HEM ZİYARET HEM AŞI

Aşı olanlara, cesaret ve sorumluluklarını kutlayan ve önümüzdeki 100 yıl boyunca kalede karşılanacaklarına dair bir sertifika verildi ve meşhur işkence odasını ziyaret etmeleri sağlandı.

Karpat dağlarındaki puslu bir vadide yer alan Bran Kalesi, orada hiç kalmamış olmasına rağmen, Impaler olarak da bilinen 15. yüzyıl Romanya prensi Vlad Tepes ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca Dracula’nın yazarı Bram Stoker’ın Vlad’tan ilham aldığına inanılıyor ve 1897'de yazdığı romanın da bu şatodan esinlenildiğine inanılıyor.

Ülkedeki 19 milyon insanın yaklaşık 3,6 milyonu en az bir doz aşı oldu ve yetkililer haziran ayına kadar 5 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.