Turizm Bakanı Ersoy: Müzekart sahipleri mağdur olmayacak!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze ve ören yerlerine giriş için Müzekart alanların, müzelerin corona virüsü salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Turizm Bakanlığı sitesinde de yer alan açıklaması ve kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan Müzekartların süresinin uzatılacağını belirten Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz.

* Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz.